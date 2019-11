Barbone lancia secchio di diarrea sul viso di una donna a caso!

Una donna è rimasta traumatizzata dopo che un senzatetto ha lanciato un secchio di diarrea calda sul viso, il fatto è accaduto vicino l'Hollywood Walk of Fame di Los Angeles.

Heidi Van Tassel stava salendo in macchina dopo essere uscita per un breve pasto tailandese vicino alla Hollywood Walk of Fame, quando un senzatetto le corse incontro tirandola fuori dal veicolo con la forza, prima di scaricarle un secchio di feci bollenti in testa.

Van Tessel è stata portata all'ospedale di Hollywood in seguito all'attacco avvenuto lo scorso Aprile, dov'è stata sottoposta a dei test per le malattie infettive.

La donna ha raccontato alla NBC 4 con enorme difficoltà l'accaduto:

“Ero cosparsa di diarrea liquida calda, i paramedici sono venuti ad aiutarmi e hanno raccontato che ce n'era così tanta che sembrava che l'uomo la stesse conservando da almeno un mese.”

Ha poi continuato così:

“Era ovunque, continuava a schizzarla su di me con violenza, non dimenticherò mai più ciò che è accaduto.”

La donna dovrà essere nuovamente sottoposta ai test per le malattie che potrebbe aver contratto ogni tre mesi dal giorno dell'accaduto.

L'uomo è stato in seguito identificato con il nome di Jere Blessings ed è stato constatato che soffre di schizofrenia e disturbi psicotici molto elevati. Il senzatetto è stato poi portato in una struttura residenziale per persone con disturbi di salute mentale per due mesi per poi essere rilasciato ad agosto.

In molti si sono scagliati contro la pena poco severa nei confronti del senzatetto che dopo neanche due mesi era già libero per le strade di Hollywood. Voi cosa ne pensate? Diteci come sempre attraverso i commenti la vostra!