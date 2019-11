Bambino di 5 anni porta l'eroina a scuola: “mi fa sentire come Spider-man!”

I fatti accaduti in una scuola americana ha lasciato basiti tutti dopo che uno dei bambini è stato scoperto mentre portava all'interno dell'edificio un sacchetto contenente dell'eroina.

Si ritiene che il bambino di soli cinque anni non abbia fortunatamente assunto nessuna sostanza, ma quando l'insegnante ha sentito dire dal suo studente che quella polvere lo fa sentire come “Spider-Man” ne è rimasto inorridito.

In seguito ai fatti il preside ha immediatamente contattato le autorità alla Lawrance Elementary School.

Il tenente Jim Albert della polizia di Holyoke ha raccontato alla NBC che il ragazzo aveva mostrato all'insegnante il sacchetto contenente la droga dichiarando di aver messo la sostanza in bocca e che ciò lo facesse sentire come il famoso supereroe della Marvel.

Dopo quelle affermazioni è stato prontamente portato in ospedale per le dovute precauzioni, confermando però fortunatamente che il ragazzino non aveva mai ingerito effettivamente alcuna sostanza illecita.

In seguito la polizia ha fatto irruzione alla casa del ragazzo trovando il padre, Benny Garcia che nascondeva in casa ben 38 sacchetti di cocaina e 70 di eroina.

Il tenente Albert della polizia ha raccontato che c'era già un mandato eccezionale per l'arresto di Garcia a causa di accuse di narcotici ed è stato arrestato subito dopo per possesso di droga e diverse altre accuse oltre all'incidente scolastico.