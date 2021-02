Parte oggi la lotteria degli scontrini

Il sistema ideato dal Governo per contrastare l’evasione fiscale in Italia, prende il via oggi e permetterà a chi effettua pagamenti elettronici (anche solo per un caffè) e ai commercianti che li ricevono, di partecipare a una sorta di lotteria con premi settimanali, mensili e annuali in denaro.

La lotteria insieme al cashback dovrebbe di fatto incoraggiare l’utilizzo di moneta elettronica e di tracciare quindi tutti i pagamenti.

Come funziona? Occorre comunicare il proprio codice lotteria all’esercente (dopo averlo richiesto sul portale dell’Agenzia delle Entrate), il quale, a fronte di un pagamento con moneta elettronica (bancomat o carta di credito) fornirà un biglietto virtuale della lotteria per ogni euro speso.

I premi partiranno da 25mila euro settimanali, fino al super premio di 5milioni di euro con estrazione annuale, mentre i commercianti potranno contare su 5mila euro settimanali e 1milione di euro annuali.

Ma siamo sicuri che sia la strada giusta per contrastare l’evasione fiscale?