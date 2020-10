Il mio cane è un donatore di sangue

Anche i cani possono donare il sangue per i propri simili!

Lo sapevate?

Nel 2015 è nata in Italia la Dog Blood Donors, vale a dire la prima banca dati per cani donatori di sangue e punto di riferimento per i veterinari che, in caso di necessità, possono attingere sacche di sangue o contattare il proprietario del cane donatore e chiedere di portarlo presso il proprio ambulatorio per salvare un altro peloso in difficoltà (non pensiamo solo alle patologie, ma anche a incidenti stradali, interventi chirurgici con complicanze, gravidanze a rischio, etc).

Ma come funziona e quali caratteristiche deve avere il nostro peloso per poter diventare donatore?

Intanto deve essere un soggetto sano, di età compresa tra i 2 e gli 8 anni e di peso corporeo superiore ai 25kg.

Oltre a essere ovviamente in regola con tutte le vaccinazioni, regolarmente iscritto all’anagrafe canina e non sottoposto ad alcuna terapia farmacologica, il cane deve avere un carattere docile, affinché possa affrontare il prelievo senza troppi traumi.

Il prelievo in sé deve essere eseguito in condizioni igienico sanitarie eccellenti da un medico veterinario, che utilizzerà strumenti monouso sterili (basti considerare che le sacche da prelievo sono le stesse che si utilizzano per noi umani) e che avrà il compito di eseguire una accurata visita clinica per sincerarsi che il donatore non abbia problemi di salute.

Il peloso può essere leggermente sedato per 5-10 minuti, per favorire il prelievo che avviene dalla vena della zampa o dalla giugulare, e può essere accompagnato dal proprio umano che ha la funzione di tranquillizzarlo.

Qualcuno si domanderà se tutto questo è etico: insomma, noi umani scegliamo di donare o meno il sangue, mentre un cane non ne ha la possibilità.

Il cane donatore non corre alcun rischio, anzi la sua salute viene costantemente monitorata per verificare l’idoneità alla donazione.

Inoltre ricordate che il vostro cane potrebbe trovarsi anch’esso nella necessità di ricevere del sangue: la donazione è a tutti gli effetti un atto di estrema generosità che può salvare tante vite.

Pensateci!