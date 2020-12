Il cane ride? E se sì, come fa?

I cani ridono? E se ridono, come lo fanno?

Se lo sono chiesti gli etologi e i ricercatori, arrivando alla conclusione che sì, i cani ridono, soprattutto da quando vivono in simbiosi con gli umani e ne assorbono abitudini, vizi e virtù, ma con una avvertenza doverosa: attenzione a non antromorfizzarli troppo.

Il cane quando è felice lo dimostra a suo modo, con comportamenti ben specifici che esprimono il suo stato d’animo, e difficilmente o molto raramente questi comportamenti sono assimilabili a quello che noi intendiamo per risata: labbra tirate e denti in fila.

Un cane felice innanzitutto scodinzola, a volte il grado di felicità lo si misura dalla velocità della coda che riesce addirittura a muoversi a elica, accompagnata in molti soggetti da un buffo scuotimento dei posteriori, quasi come se sculettassero.

Saltella, guaisce, abbaia, fa piroette o corse velocissime intorno a un albero o a un tavolo, travolgendo quello che incontra, tanto è incontenibile la sua gioia.

Quando invece sogghigna, ritrae le labbra socchiudendo gli occhi e mostrando i denti… attenzione, quello è tutto’altro che un sorriso!!!

Quello che noi scambiamo per una espressione positiva, talvolta anche buffa, tanto che girano sui social numerosi video con tanto di risate umane di sottofondo, in realtà è una tipica espressione di disagio, sofferenza o addirittura di sottomissione.

Insomma, esprime uno stato d’animo negativo.

Non stiamo parlando del ringhio, che è un altro inequivocabile segnale comunicativo, bensì parliamo proprio di una mimica facciale che, non a caso, adottano quando sono stanchi, dopo una lunga corsa o fuga, quando sono sotto stress (magari dopo una sgridata forte o se si trovano in una situazione molto disagevole, dal veterinario o in presenza di cani aggressivi).

In questi casi, anziché prendere il cellulare e fare foto divertiti, cercate di capire l’origine di questo disagio per correggerlo.

Il vostro cane indubbiamente sarà felice, ma ve lo dimostrerà con il suo linguaggio.