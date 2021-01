Quando il gatto va d’accordo con lo yoga

Le immagini di persone che fanno attività fisica con i propri animali impazzano sul web, in particolare su Instagram, e questa tendenza, in forte espansione, mette in luce quanto sia importante consolidare il rapporto con i propri pelosi anche attraverso attività quotidiane, come lo sport in generale.

Ultimamente sta prendendo piede il cat yoga e se non sapete cos’è, vi diciamo subito che se c’è un animale particolarmente portato per lo yoga e la meditazione, questo è sicuramente il gatto.

Ne volete una prova?

Stendete il tappetino da yoga nella stanza, abbassate le luci, mettete una musica consona, e al primo saluto al sole apparirà il micio a fissarvi; dategli tempo un paio di sedute o anche di più, e inizierà, nel limite ovviamente del possibile, a imitarvi.

Anche i più scettici sono rimasti alla fine sorpresi dall’atteggiamento del loro gatto, giungendo alla conclusione che le sedute di yoga con peloso sono decisamente le più rilassanti e le più divertenti mai provate fino a quel momento.

Non è un caso che negli States siano nati dei veri e propri centri cat yoga dove, chi lo desidera, può fare l’esperienza “utilizzando” i mici del centro (disponibili all’adozione in caso scatti la scintilla con l’umano: insomma l’unione dell’utile al dilettevole).

Va precisato che il gatto, curioso per natura, non necessariamente si metterà a seguire passo passo le asana della seduta, ci mancherebbe!, ma vi osserverà facendo le fusa oppure, come succede spesso durante savasana, asana di chiusura di una pratica che prevede il rilassamento e la meditazione, vi si addormenterà sul petto.

Avete un gatto? Provate!

E se avete un cane, tranquilli: il Doga non è da meno. Nato in Giappone ben 10 anni fa, lo yoga con il proprio cane è altrettanto salutare e divertente, favorisce la calma ed è molto consigliato a quei pelosi un po’ agitati per renderli più tranquilli.

L’unico pericolo, in questo caso, lo corre il tappetino, a rischio morsi o graffi!