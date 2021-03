Allarme pelosi obesi!

Si va da un estremo all’altro: ci sono cani e gatti randagi, abbandonati, che sono pelle e ossa, e pelosi fortunati (o almeno così sembra) che fanno una vita all’ingrasso, per colpa degli umani con cui vivono.

Una stima afferma infatti che il 56% dei cani e il 60% dei gatti sono obesi, ma, quel che è ancora più grave, che la stragrande maggioranza dei rispettivi proprietari non ne è consapevole e quindi non fa nulla per mantenerli in salute.

L’obesità negli animali domestici comporta gli stessi rischi di quella umana, con l’insorgere di patologie come diabete, artrite, cancro, pressione alta e rischio ictus, quindi non c’è da scherzare.

Ma perché cani e gatti sono diventati obesi?

Semplice, gli umani associano spesso il cibo alla felicità e tendono a iper alimentare i pelosi con cibi fuori pasto e in molte occasioni non esattamente indicati alla dieta di un animale; a questo si aggiunge la mancanza di movimento, con passeggiate brevi e pochissimi momenti di attività fisica intensa.

Insomma: il cane e il gatto assomigliano sempre di più agli umani a causa dello stile di vita a cui vengono sottoposti loro malgrado.

Le regole a cui attenersi sono molto semplici: pesare il cibo, rigorosamente studiato per cane o gatto, seguendo le tabelle consigliate, evitare troppi fuori pasto (non superare il 10% delle calorie giornaliere previste e scegliere solo snack per loro), promuovere l’attività fisica con momenti di corsa o esercizi.

E se anche l’umano seguisse questi consigli, forse sarebbe più in forma, di certo in salute, ma soprattutto più felice.