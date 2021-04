Si innamora di un unicorno e tenta di rubarlo per 5 volte di seguito

Sisu è un cucciolo che è diventato famosissimo per essersi innamorato di un unicorno di peluche di colore viola.

Non di un pupazzo in generale, proprio quell’unicorno viola che ha visto nel punto vendita di Dollar General a Kenansville, Carolina del Nord, e che ha tentato di rubare per ben 5 volte prima di essere bloccato.

Sisu, maschio, randagio e probabilmente mix tra Pitbull e Labrador, si aggirava in città senza dar fastidio a nessuno, fino a quando è scoccato il colpo di fulmine e ha iniziato la sua intensa attività di ladro.

I commessi del Dollar General, esasperati, hanno chiamato il Duplin County Animal Control, un canile locale della città che ha accettato di prendersi cura del cucciolo, ma sul posto sono arrivati anche i poliziotti che, di fronte alla insolita scena, hanno deciso di acquistare a Sisu il peluche.

Sisu è stato così portato in canile in compagnia, ma in quel luogo ci è rimasto veramente poco, visto che il giorno successivo è stato immediatamente adottato da chi, dopo aver visto la sua storia sulla pagina social del Duplin, si è offerto per accoglierlo in casa.

Tutto è bene quel che finisce bene!

images @Duplin County Animal Services