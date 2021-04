Aiuto, si va dal veterinario!

Se c’è una cosa traumatizzante per il gatto, è la visita dal veterinario (e in genere anche lui o lei vivono questo evento con un po’ di disagio!).

Morsi, graffi, soffi, pelo gonfio, ululati, impossibile metterli nel trasportino e una volta che sono dentro, guai a tirarli fuori: i gatti, quando devono andare dal vet, diventano Satana.

Come risolvere il problema? Ci si può provare innanzitutto scegliendo un veterinario molto amante dei gatti, che non si scocci ogni volta che rischia di prendersi una graffiata e che riceva su appuntamento, in modo da evitare incontri sgraditi con cani o altri gatti.

Ci sono alcuni soggetti che entrano nel trasportino senza fare troppe storie, mentre altri che proprio non ne vogliono sapere: in questi casi qualcuno usa in alternativa una borsa apposita, molto meno minacciosa per il peloso, e quasi tutti spruzzano dei ferormoni all’interno di trasportino, gabbietta o borsa affinché il micio si tranquillizzi una volta dentro.

Quando si è in attesa dal veterinario è tassativamente vietato liberare il gatto per tenerlo in braccio, visto che potrebbe essere risentito, nervoso e tendente alla fuga.

Quando infine è il vostro turno, armatevi di pazienza, perché il gatto inizierà a miagolare a toni elevati, cercherà di mordere, sarà così terrorizzato da graffiare pure voi: per il veterinario non sarà un compito semplice, ma di sicuro conoscerà le strategie per fare tutto ciò che deve in tempi rapidi.

Rimesso il peloso (spesso a fatica) di nuovo nel trasportino, l’avventura, sappiatelo, non è finita.

A parte affrontare di nuovo il tragitto verso casa (a piedi o in auto, per lui sarà sempre un'operazione disturbante), una volta che sarà liberato tra le mura domestiche, potrebbe risultare strano, arrabbiato, offeso o depresso.

Si nasconderà da qualche parte, rimarrà al sicuro per tutta la giornata, ma poi tornerà a essere quello di prima, almeno fino al prossimo appuntamento.

Insomma, tranne casi rari ed eccezionali, la visita dal veterinario è sempre drammatica per il peloso e per gli umani.