Ossessione cibo!

Cani e gatti sarebbero sempre pronti a mangiare, ma ci sono situazioni in cui il cibo diventa un’ossessione.

Sia cane che gatto possono sviluppare una vera e propria dipendenza che va al di là del naturale istinto di sopravvivenza e della golosità, tanto che il cibo diventa l’oggetto di tutta la loro attenzione.

Come ce ne accorgiamo?

Ci seguono quando andiamo in cucina, qualsiasi cosa stiano facendo (dormire o giocare) e si piazzano esattamente davanti al frigorifero o alla dispensa, in attesa spasmodica di qualcosa, ma anche quando li accontentiamo, non mollano l’attesa e diventano insistenti, esprimendo il loro disappunto con miagolii e guaiti.

Sia il cane che il gatto ossessionati dal cibo, tendono a rubare alla prima occasione quello che lasciamo incustodito sulla tavola, anche se hanno appena ricevuto la loro razione di pappa, oppure fanno degli agguati infilando il muso nelle nostre tasche, sperando di trovare qualcosa di appetitoso.

Un altro sintomo è la velocità con cui mangiano e l’addentare qualsiasi cosa capiti loro a tiro, commestibile oppure no.

Ma da dove arriva questa patologia?

Le cause possono essere diverse: la voracità può derivare infatti da un’alimentazione carente di sostanze importanti o da una cattiva educazione (li abbiamo troppo viziati?) oppure ancora da un forte istinto di sopravvivenza, che benché nel cane e nel gatto domestici tenda ad affievolirsi, in alcuni soggetti permane molto forte.

Che fare?

Pazienza, educazione, pasti più invitanti, giochi più coinvolgenti che li distraggano e lunghe passeggiate possono essere una soluzione, ma prima bisogna escludere sempre l'eventuale presenza di cause fisiche, come ad esempio parassiti intestinali o patologie gastriche.

Infine non bisogna assecondarli! L'obesità può portare ad altre patologie molto invalidanti e che minano il benessere psicofisico dei pelosi.