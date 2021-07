Cosa infastidisce veramente il cane?

Quasi sempre alla base c’è un problema di comunicazione (errata) e di scarsa conoscenza delle dinamiche “canine”: perché nonostante il nostro peloso ci ami incondizionatamente, è in grado comunque di infastidirsi e pure parecchio se commettiamo alcuni gesti, seppure inconsapevolmente, che lui interpreta come ostili.

Li conoscete tutti?

Intanto il cane, un vero perfezionista della routine quotidiana, si agita e non poco qualora andiamo a scombinare anche solo uno dei punti di riferimento della sua giornata tipo: cambiamo orario della pappa? Posizione della cuccia? Orario della passeggiata? Ecco, questo è sufficiente a infastidirlo.

La solitudine è una condizione che il cane subisce spesso e volentieri, ma che lo stressa a livelli impensabili: vi sono cani che sviluppano ansia da separazione, ricorrono all’autolesionismo per mostrare disagio, scappano per evitare la situazione, e iniziano a scavare furiosamente o ad abbaiare di continuo.

Se c’è una cosa che il cane non tollera, è un umano che urla: ci avete mai fatto caso?

Per il peloso una persona che sbraita e urla equivale all’abbaiare di un cane arrabbiato.

Evitiamo quindi di urlare in sua presenza e, soprattutto, di urlargli contro.

Siete tra coloro che fissano negli occhi il proprio cane? Sbagliato!

I cani odiano essere fissati negli occhi, un atteggiamento che equivale nel loro mondo a una sfida o peggio a una minaccia: ricordatevelo ogniqualvolta lo fissate anche solo per esprimergli affetto e amore.

Per lui il significato è diametralmente all’opposto.

Molto disagio deriva poi dal costringerli a passeggiare in luoghi affollati, che possono provocare allerta o paura, o da un guinzaglio troppo stretto, che non permette di annusare ed esplorare, dall’essere svegliati di colpo (pensate che sia divertente? Niente affatto, si agita inutilmente), e dal sottoporli a troppi bagni (l’igiene va bene, ma non esagerate!).

Allora, vi riconoscete in almeno uno di questi comportamenti?