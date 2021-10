L'importanza della routine

Sveglia, pappa, passeggiata per i bisogni, rientro a casa, nanna, poi via a giocare, e di nuovo nanna.

Per il cane avere una routine quotidiana, lineare, costante, è fondamentale.

Non serve a noi umani, per quanto utile, ma è preziosa per il suo benessere emotivo e fisico, poiché è proprio in quella routine che ripone le sue sicurezze.

I cani si affidano alla consapevolezza di una giornata scandita in vari momenti ben precisi: quello del pasto, del gioco, della passeggiata e della corsa, e infine quello del riposo.

Avere una stabilità lo aiuta a ridimensionare l’ansia e lo stress che spesso la nostra assenza provocano, ma anche a sviluppare un atteggiamento positivo e calmo: in questo modo il cane riempie le sue 24 ore e, nel complesso, la sua esistenza.

La ripetitività, a dispetto di quanto si possa pensare, rende il cane più equilibrato, favorisce un ambiente stabile e sereno, e la sequenzialità delle varie situazioni, lo fanno sentire bene.

In base alle varie personalità e attitudini (e possibilità dell'umano), è utile dedicare un momento anche ai giochi di addestramento e alla socializzazione con altri cani, ma fondamentale è far sì che almeno nel corso di una passeggiata si lasci il quadrupede annusare in giro liberamente.

La regolarità dei pasti è infine un altro cardine prezioso su cui la giornata del cane ruota e include anche gli eventuali premi in cibo.

Com'è la routine del vostro amico?