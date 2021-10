Cose che (forse) non sai sul cane

Credi di sapere tutto sul tuo amico con la coda?

Vediamo!

Lo sai che il tartufo del cane, il suo naso irresistibile, è unico? Ogni cane lo ha diverso e lo si può considerare come un tratto distintivo, alla stregua di una impronta digitale!

E le orecchie?

Le orecchie del cane hanno il doppio dei muscoli rispetto a quelle umane ed è proprio per questo che riesce ad avere almeno un centinaio di espressioni facciali diverse: ci hai mai fatto caso?

Inoltre l’apparato uditivo è straordinario: riesce a percepire suoni 4 volte più lontani di quelli percepiti da un essere umano.

Esiste una razza di cane che… non abbaia! Scommettiamo che questa non la sapevi proprio!

Il Basenji, antichissima razza di origine centro africana, molto utilizzata dagli indigeni per la caccia, non emette alcun abbaio, bensì un sibilo che ricorda quello di un’anatra, e solo in occasioni molto speciali.

La sua laringe è completamente diversa da quella di tutte la altre razze canine.

Lo sai che il cane può correre fino a 72 km all’ora, superando quindi agilmente un’auto e galoppando più forte di un cavallo?

Il levriero inglese raggiunge per l’esattezza i 72,42 km orari, grazie alle sue zampe lunghissime e alla sua forma particolarmente aerodinamica.

Infine: quante parole conosce un cane?

La American Psychological Association nel 2019 ha stabilito che di media un cane riconosce fino a 200 parole, tante quanto un bambino di 2 anni, ma la sua abilità sta nel riuscire a interpretare anche gesti, espressioni, toni di voce e addirittura sguardi e modi di respirare.

Allora, in che cosa il tuo cane ti stupisce ogni giorno?