L'importanza di adottare

Scegliere un cane è una decisione importante, anche se spesso è lui a scegliere noi.

Senza entrare nel merito della questione adozione vs acquisto, oggi vogliamo sottolineare quanto il gesto di un’adozione al canile possa cambiare la vita di tanti individui (umani e non!).

Quando si entra in questi luoghi dove centinaia di occhi più o meno tristi ti fissano, ci si sente investiti di una responsabilità enorme: stiamo per offrire una famiglia a un essere che probabilmente ha un passato drammatico alle spalle, stiamo per cambiargli la vita e la stiamo cambiando anche a noi e alla nostra famiglia.

Un’adozione responsabile si deve basare sicuramente su quanto siamo in grado di offrire al nuovo membro di casa: abbiamo sufficiente spazio per ogni tipo di taglia o dovremmo indirizzarci verso taglie medio piccole? Quanto tempo a disposizione abbiamo per seguirlo? Siamo in grado di provvedere al suo sostentamento e al suo benessere (cibo di ottima qualità, veterinario, vaccini, etc)?

Tutti dovrebbero farsi queste domande prima di decidere di adottare un cane.

Varcare le porte di un canile o di un centro rescue per cani abbandonati, significa guardare in faccia direttamente la disperazione e la sofferenza: per quanto circondati di cure, cibo e sicuramente anche di affetto, il cane ha bisogno di una sua propria famiglia, senza considerare quei soggetti che una famiglia l’avevano, ma poi sono stati messi alla porta.

Recuperare un cane adulto con un passato di traumi e delusioni, implica intraprendere un percorso in cui ci si mette in gioco a livello profondo: il cane deve capire di potersi affidare di nuovo, l’umano deve imparare a guadagnarsi la sua fiducia.

Diverso è il caso dei cuccioli: il mondo per loro è ancora tutto da scoprire, ma non di meno abbisognano di attenzioni per poter crescere in modo sano ed equilibrato.

Un discorso a parte riguarda i cani anziani, quelli che in genere nessuno vuole, destinati a trascorrere gli ultimi anni di un’esistenza spesso amara, in un box in solitudine: regalare un futuro a questi “nonnini” è un gesto nobile e, potete scommetterci, loro vi ripagheranno con qualcosa che non ha prezzo.

Com’è stata la vostra esperienza?