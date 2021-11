Midas, il gatto con 4 orecchie

Lo hanno chiamato Midas, è stato trovato abbandonato in mezzo a una strada e la sua particolarità, che ha fatto impazzire il web, è che oltre ad avere un colore straordinario, la Natura lo ha fornito di ben 4 orecchie.

Dopo aver trovato quasi immediatamente una casa, Midas è diventato famoso su Instagram grazie alla sua umana, che trovandolo particolarmente bello quanto anomalo, ha iniziato a pubblicarne le foto sul suo profilo.

La causa della sua particolarità potrebbe risiedere in una mutazione genetica recessiva dei suoi genitori, ma le due orecchie aggiuntive, a dispetto di quanto si possa pensare, non solo non lo aiutano a sentire meglio e di più, ma non influiscono in alcun modo sulla sua vita.