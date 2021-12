Massaggi le orecchie al tuo gatto?

Sapevate che il gatto ama farsi massaggiare le orecchie e che questo preciso gesto è importante per costruire con lui un legame profondo, di fiducia e di complicità?

Ovviamente occorre un certo feeling già dall’inizio, per non arrecargli disturbo o per non irritarlo, ma se procedete con delicatezza e rispetto, lui ve ne sarà grato per sempre.

Il massaggio alle orecchie per un gatto è molto rilassante, visto che si tratta di una zona estremamente ricettiva, e il gesto in sé fa parte delle prime cure che riceve dalla mamma appena nasce.

Provare per credere!

Potete accompagnare il massaggio a parole dolci, partendo dall’area più esterna, dall’attaccatura con la testa, compiendo dei movimenti leggeri e lenti; osserviamo le sue reazioni prima di proseguire con il padiglione auricolare, più delicato, e se iniziamo a sentire le fusa e a notare che socchiude gli occhi, abbiamo il suo ok.

Questo semplice gesto è utile sempre, quando desideriamo fargli una coccola, ma anche quando è particolarmente stressato o agitato oppure quando è ammalato.

Viziate i vostri gatti!!!