Ma quanto dormi???

Se è la prima volta che condividete la vostra quotidianità con un cane, potreste rimanere stupiti (e qualcuno anche preoccupato), dal numero di ore di pennichelle.

Ebbene, i cani in generale dormono molto di più degli esseri umani e il sonnellino è una delle loro attività preferite: dopo ogni pasto o dopo una passeggiata che include anche il gioco, il cane vuole dormire!

Quando preoccuparsi?

In media sappiate che le ore di sonno considerate normali sono tra le 12 e le 14 ore (su 24 totali), ma i cuccioli riescono a raggiungere punte di 18-20 ore, così come i soggetti anziani (che si stancano di più).

Ma se il cane inizia inspiegabilmente a manifestare letargia, mostrare disinteresse per il gioco e le uscite, addirittura per il cibo, bisogna indagare: potrebbe avere un problema di salute, ma anche un disagio derivante da noia o depressione.

Ricordate che le taglie grandi ed extragrandi tendono a dormire molto di più e che le razze brachicefale (come i bouledogue, i pechinesi e i dogue de bordeaux) russano e si agitano nel sonno.

Tutti, ma proprio tutti, sognano come noi umani e possono correre, abbaiare, mugolare e ringhiare mentre dormono.

Un’accortezza infine per i cagnolini più anziani: spesso possono soffrire di artrite, quindi cercate di predisporre per loro una cuccia non troppo sopraelevata per evitare che al risveglio debbano compiere un salto doloroso.