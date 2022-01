Cani e gatti vedono i fantasmi?

C’è una comune convinzione riguardo al fatto che gli animali domestici, come cani e gatti, siano in grado di vedere i fantasmi o le anime dei defunti.

Vi è mai capitato di avere un cane o un gatto che fissa un punto nel vuoto, scodinzolando o muovendo le orecchie?

La situazione è decisamente inquietante, così come quella in cui ad esempio un cane corre in una stanza come per accogliere qualcuno ma la stanza è vuota, o quella in cui il gatto fa le fusa fissando una parete: cosa stanno vedendo esattamente?

Cane e gatto hanno sensi estremamente sviluppati e quindi in grado di percepire cose che noi umani non riusciamo a sentire: non è un caso che si utilizzino i cani per cercare persone scomparse, tracce di sangue, e perfino diamanti e gemme preziose.

Ma ancora: sia gatti che cani avvertono quando stiamo male, se siamo felici o depressi o addirittura se abbiamo un cancro.

Forse è per tutte queste qualità, che possiamo riassumere nel famigerato sesto senso, che tradizionalmente cani e gatti sarebbero in grado di vedere i fantasmi?

Una cosa è certa: se credete a entità sovrannaturali, la risposta ve la siete data da soli, ma se non ci credete, sappiate che spesso i nostri animali avvertono cose che noi non siamo in grado di sentire nemmeno lontanamente, come una impercettibile scossa di terremoto, la variazione del clima, un odore portato dal vento.

In ogni caso un cane e un gatto che soffiano, ringhiano, fanno le fusa, rizzano il pelo o scodinzolano al buio in una stanza dove non c’è nessuno, fanno davvero rabbrividire, che crediate o no ai fantasmi.