Salvati 29 cani da un uomo crudele

Per tante storie che vanno a finire male, ce ne sono diverse con il lieto fine, come quella dei 29 cani, tra cui 3 cuccioli, in balìa di un settantenne che li teneva in condizioni abominevoli.

Denutriti, assetati, pieni di parassiti, costretti a una quotidianità di stenti e priva di amore, i poveri cani sono stati notati da alcuni vicini che, stanchi di vederli guaire e piangere, hanno deciso di contattare la polizia locale.

A fare irruzione nella casa di Thomas Duggins, nella cittadina di Goodview, Virginia, sono stati i volontari dell’associazione Friends of Bedford County Animal Shelter, il dottor Ryan della Riverside Veterniary Clinic, e ovviamente la polizia.

Tutti recuperati, i cani sono stati portati alla clinica veterinaria dove sono stati rimessi in forze, vaccinati, ripuliti e curati a seconda delle varie patologie.

Un portavoce dell’ufficio dello sceriffo ha voluto pubblicamente ringraziare tutti coloro che hanno segnalato la grave situazione, affinché le autorità potessero intervenire e aiutare così gli esseri indifesi.

Numerose le donazioni ricevute dalla clinica per poter far fronte alle tante spese veterinarie, mentre per il settantenne sono scattati la denuncia e l’arresto immediato.