Attenzione a come giocate con il gatto!

Se avete un gatto, sicuramente trascorrete diverso tempo a giocare con lui: quando è cucciolo è uno spasso, quando è un po’ più grande è divertente, mentre da adulto è un ottimo modo per approfondire il vostro rapporto con lui.

Ma ci sono delle regole, o meglio dei consigli da rispettare.

Primo tra tutti: non utilizzate mai mani, piedi o dita per stimolarlo al gioco.

Se inizialmente può sembrare simpatico, questo modo alla lunga fa sviluppare al felino comportamenti aggressivi e violenti: è come se voi gli comunicaste che non esistono limiti e che se vuole può sfogarsi quanto vuole.

Quando al gatto scattano i cinque minuti, e sicuramente ve ne sarete accorti, può mordere e graffiare in maniera pericolosa.

Seconda regola: quando è cucciolo e inizia a esagerare, non sgridatelo! Il gatto può spaventarsi e benché non sia consigliabile stimolarlo ai giochi con morsi e graffi, è bene non terrorizzarlo redarguendolo. Meglio un rinforzo positivo, correttivo, in maniera che si abitui a ciò che può e non può fare.

Terza regola: se non ha voglia di giocare, non forzatelo! Ogni gatto ha una sua propria personalità e quando “dice” no, è bene rispettarlo.

Un gatto educato ma rilassato, dinamico ma non nevrotico, è un compagno di vita straordinario, ma ricordate che dipende, per molti aspetti, da come vi rapportate con lui!