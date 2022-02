Quanti anni ha davvero il vostro cane?

Stanno con noi un tempo relativamente molto breve e forse è proprio per questo che ci si chiede sempre come calcolare gli anni dei cani senza errori.

Com’è possibile infatti che il nostro amico più fedele, la nostra gioia a 4 zampe, bene che vada arrivi ai 15 anni invecchiando inesorabilmente, per poi lasciarci?

È risaputo che un anno di vita del cane non corrisponda a un anno umano e che anzi, secondo un metodo vecchissimo, un anno da cane equivalga a 7 da umano.

Ma è davvero così?

Intanto perché, al di là del discorso affettivo, è così importante sapere esattamente l’età del nostro cane?

Non si tratta di un semplice dettaglio, ma di un insieme di informazioni utili affinché noi umani sappiamo prenderci cura del cane nel migliore dei modi, tenendo conto di tutte le esigenze legate a ogni fase dell’età: giovinezza, età adulta, vecchiaia.

Oggi esistono tante tabelle per calcolare gli anni, ma occorre sapere già in autonomia quali aspetti considerare.

Ad esempio: già dopo i 5 o i 6 anni, il cane inizia a mostrare i primi segnali di età adulta.

In generale ci accorgiamo che il cane inizia a giocare meno, a essere più calmo e riflessivo, a cercare maggiormente i momenti di coccole e nanna, e a non divertirsi più saltellando continuamente.

Dimensioni e razza incidono tanto sul calcolo dell’età: i cani piccoli in genere vivono più a lungo di quelli grandi, ma nei primi anni di vita diventano adulti più precocemente.

I cani di dimensioni grandi o molto grandi crescono invece lentamente, ma a 5 anni sono già adulti (come un umano di mezza età, per intenderci).

L’aspettativa di vita di un cane varia tantissimo a seconda della razza (sulla genetica ci si sbaglia difficilmente), dell’insorgere di eventuali patologie, sullo stile di vita e sull’alimentazione.

In linea di massima un cane piccolo di un anno è come un ragazzino di 15, e quando arriva a compiere 14 anni è come un umano di 72.

Un chihuahua per esempio che arriva ai 18 anni è comparabile a un essere umano che arriva a 115 anni!

I cani di taglia media all’età di un anno sono come ragazzini di 11 ma a 16 anni è come se fossero anziani di 95.

Le maxi taglie hanno una minore aspettativa di vita: se a 1 anni è come se ne avessero 8 da umani, a 16 anni sarebbero degli ultracentenari di 140 anni.

Non tutti i cani invecchiano quindi allo stesso modo, un po’ come gli umani, l’importante, secondo noi, è la qualità della loro vita.

Meglio 10 anni amati e coccolati o 20 in mezzo a una strada maltrattati?