App anti polpette avvelenate

Le polpette avvelenate sono un incubo ormai diffuso ovunque.

Chi le trova nei parchi o nei boschi, chi addirittura nel proprio giardino: il terrore di imbattersi in un boccone avvelenato è sempre presente.

Purtroppo sono numerosi i cani che non sono sopravvissuti a un’esperienza come questa e quelli che sono stati salvati per tempo hanno vissuto le pene dell’inferno.

Recentemente una ragazza italiana ha inventato una app chiamata Pet Danger, molto facile da utilizzare e completamente gratuita, che permette di conoscere in anticipo le zone da evitare perché considerate a rischio, e di segnalare in tempo reale la presenza di polpette avvelenate in una determinata area.

Giulia Francalancia, sviluppatrice informatica marchigiana, ha ideato una app scaricabile sia su dispositivi Android che Apple, dove segnalare anche altri rischi potenziali per i nostri cani, come la presenza di insetti pericolosi (come le temibili processionarie), forasacchi (un altro incubo per i 4 zampe) o addirittura altri animali lasciati liberi e quindi in grado di creare problemi (come cani di grossa taglia senza guinzaglio o cinghiali).

Un’altra funzione molto importante di Pet Danger è quella di pubblicare annunci di cani scomparsi, consentendo così la condivisione degli appelli tra tutti coloro che si trovano nella zona dello smarrimento.