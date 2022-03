Lancia il cane del compagno dal settimo piano

Shelley Nicole Vaughn, 46 anni, è in carcere accusata di crudeltà verso gli animali.

La donna, dopo un litigio con il proprio compagno, sorridendo ha afferrato il suo cane e lo ha gettato dal balcone dell’appartamento posto al settimo piano, uccidendolo.

In Florida, dove sono accaduti i fatti, la crudeltà verso gli animali è un crimine di terzo grado e quindi punibile con la condanna fino a 5 anni di carcere.

A scoprire l’increscioso gesto sono stati gli agenti del dipartimento di polizia di Clearwater, dopo che Eric Adeson, 56 anni, proprietario del povero cane nonché compagno della donna arrestata, li ha chiamati per spiegare l’accaduto.

La donna, con cui aveva una relazione da qualche mese, nel corso di una lite avrebbe prima gettato il cellulare e le chiavi di casa del compagno, poi, dopo averlo colpito, ha sollevato Bucky, carlino di 3 anni, lo ha alzato verso l’alto e, sorridendo, lo ha lanciato dal balcone.

L’uomo, disperato, si è precipitato di sotto per cercare di soccorrerlo, ma una volta stretto tra le braccia non ha potuto che constatarne la morte.

Nel frattempo la donna si era data alla fuga, ma il giorno dopo, individuata, è stata condotta in carcere; per lei pesa anche una richiesta di risarcimento di oltre 30mila dollari, che non si esclude possa lievitare a 100mila.