Chiqui, il cane poliziotto più piccolo del mondo

Il video di una signora che ha incontrato Chiqui in un aeroporto colombiano, ha avuto su TikTok 9 milioni di visualizzazioni e più di 650k likes: in effetti, come rimanere indifferenti di fronte al cane poliziotto anti droga più piccolo del mondo?

Quasi passa inosservato per le sue dimensioni, se non fosse per il giubbotto di ordinanza e un atteggiamento che va al di là della curiosità: Chiqui prende molto sul serio il suo lavoro, a tal punto che niente e nessuno può distrarlo.

Non è la prima volta che un chihuahua viene assoldato per compito di questo tipo e generalmente è il suo senso autoritario, la sua serietà, le sue dimensioni e il suo olfatto a preferirlo.

I suoi addestratori ne esaltano l'autorità e le doti, ma sottolineano che ha ricevuto un lungo e severo addestramento; al suo attivo ha già ovviamente molti successi, ma è la simpatia che suscita ad averlo reso un vero personaggio.