Come far andar giù la pillola

Quando si tratta di avventarsi sul cibo, in genere i cani non hanno grossi problemi, ma se si tratta di una medicina, magari di una piccola pillola nascosta in un bocconcino di carne, cominciano le sceneggiate.

Con un senso super sviluppato come l’olfatto, il cane è in grado di percepire l’odore di capsule e pillole che ormai le aziende farmaceutiche, per ovviare al problema, cercano di insaporire e renderle più appetitose: ma non tutti ci cascano!

Come ci si comporta quando è fondamentale che il nostro amico prenda le sue medicine senza fare troppe storie?

Nascondere la pillola nel cibo a volte funziona, ma deve trattarsi di un alimento davvero gustoso, saporito e soprattutto proibito: una polpetta di carne macinata, un pezzo di würstel o di formaggio.

Non sempre ahimè funziona, ci sono cani che abilmente ingurgitano il cibo “amico” e sputano la pillola, magari di nascosto, e addio terapia.

Qualcuno usa il gioco, associando la pillola al premio e a una esperienza piacevole: si inizia con un primo boccone originale, si passa a un secondo boccone con la pillola nascosta e infine a un terzo boccone ancora più gustoso che funge da premio del premio.

Ma se anche così non funziona, l’unica è agire in maniera diretta: via i trucchetti e i premi, si afferra il cane senza spaventarlo, si infila la pillola nella parte posteriore della lingua facendo attenzione a non farsi mordere e gli si chiude velocemente la bocca, massaggiandogli il collo per stimolare la deglutizione.

Se tutto procede per il meglio, allora scatta il cibo premio.