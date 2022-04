L’uomo più amato del mondo che ospita oltre 100 chihuahua

Ha letteralmente aperto la sua casa a oltre chihuahua in difficoltà e oggi è indubbiamente uno degli uomini più amati al mondo.

Bobby Humphreys gestisce una organizzazione senza scopo di lucro chiamata Big Guy Little’s World Sanctuary, che ha lo scopo di fornire una casa, cibo e cure per tutti i cagnolini maltrattati, trascurati, sfruttati a scopo riproduttivo e poi abbandonati.

Spesso sui canali social come TikTok appare circondato dai suoi amati chihuahua che occupano divani, lettini su misura e cuscini, e che godono della sua compagnia dopo anni di sofferenze.

L’organizzazione non si occupa solo di rescue, ma sta lavorando anche al progetto di realizzare prodotti per la salute specifici, come quelli per combattere i parassiti, l’ansia e tutti i disturbi post traumatici, e quelli per rafforzare le difese immunitarie.

Come non amare Bobby Humphreys?