Aspetta da un mese la padrona morta a Makariv

Oltre ai suoi abitanti umani, l’Ucraina ha dovuto fare i conti anche con la sofferenza di tutti quegli animali domestici che sono stati catapultati negli orrori e nelle sofferenze di una guerra.

Reeny è uno di loro: 9 anni, malato e probabilmente traumatizzato, questo cane aspetta fuori dalla porta di casa da circa un mese, sperando che la propria umana prima o poi torni.

Ma la signora non tornerà più: è morta a causa del conflitto e lui è rimasto solo.

Come racconta Anton Gerashchenko, consigliere del Ministro degli Affari Interni ucraino, per Reeny la storia ha avuto un lieto fine: i parenti della signora sono stati rintracciati e si sono già mobilitati per recuperare il cane e accoglierlo in famiglia.