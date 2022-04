Coppia di chihuahua terrorizza cittadina inglese

Non è uno scherzo, anche se solo a immaginare due microbi scatenati contro il mondo fa un po' ridere, bensì è la paradossale realtà in cui Corsham, cittadina nel Wiltshire, e i suoi abitanti si trovano immersi.

Come può una coppia di cani minuscoli come i chihuahua mettere in difficoltà un intero paese?

Ebbene, i due cagnolini si sono rivelati due autentici bulli, tanto da coalizzarsi con altri cani e creare scompiglio nelle tranquille vie di Corsham, dove i cittadini hanno iniziato a tempestare di telefonate di lamentele sindaco, forze dell'ordine e veterinari locali.

In particolare non sarebbe più possibile per gli abitanti con cane al seguito, transitare in una certa zona senza venire attaccati furiosamente dai due teppisti.

La preoccupazione è per il bestiame presente in alcuni appezzamenti di terreno: benché di piccole dimensioni, i due chihuahua sarebbero così dominanti e determinati da aver creato un branco con altri cani lasciati liberi, andando a disturbare in particolare le greggi dove gli agnellini, spaventati, potrebbero separarsi dal gruppo e morire di stress.

Pare che i due chihuahua, sempre liberi e mai accompagnati, avrebbero già aggredito un cane poliziotto e una coppia di altri cani al guinzaglio.

Quando si dice che la dimensione non conta...