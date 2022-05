Ogni quanto va servita la pappa?

C’è chi è dell’idea di far mangiare il proprio cane una sola volta al giorno, chi invece preferisce suddividere i pasti in due (colazione e cena) e chi invece li divide in tre.

Ma qual è la corretta frequenza di alimentazione per un cane?

Un nuovo studio pubblicato du GeroScience recentemente, ha messo in luce quanto scoperto da un team di scienziati che ha raccolto i dati di cani di tutte le età, taglia e razza a partire dal 2019.

Le informazioni di oltre 10mila cani sono state analizzate per cercare relazioni tra dieta e condizioni di salute, soprattutto riguardo a certe patologie come i disturbi della pelle, quelli ortopedici, renali, urinari, epatici, cardiaci e neurologici.

Ebbene ciò che è emerso è molto interessante.

I cani che venivano nutriti una sola volta al giorno sono risultati essere quelli con meno problemi di salute fisica e punteggi cognitivi più elevati, oltre a una probabilità di sviluppare in seguito problemi gastrointestinali, disturbi dentali, ortopedici e urinari, di gran lunga inferiore a quei cani che venivano nutriti almeno due volte al giorno.

Per il team si è trattato di una vera sorpresa, poiché nessuno era sicuro di vedere differenze così macroscopiche al riguardo.

Ma nonostante l’evidenza dei risultati, è stato suggerito a tutte le persone che posseggono un cane, di non modificare nella maniera più assoluta il modo e la frequenza con cui lo nutrono, visto che questo diventerà oggetto di un successivo studio.

In breve: un cane che si alimenta una sola volta al giorno è più in salute di tutti gli altri, ma cosa succede a un cane che passa da un’alimentazione di due volte al giorno a una?

Lo studio è un piccolo passo verso la comprensione del benessere canino e della relazione tra condizioni di ambiente domestico e salute.