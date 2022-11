Gatto torna con palline anali in bocca

È già diventato una specie di celebrità nel proprio quartiere per l'abitudine di riportare regali bizzarri alla sua umana, Rachel Masterman, ma ultimamente ha spopolato per essersi presentato con uno strano oggetto in bocca: il gatto cleptomane che vive a Caldicot nel Galles è arrivato a casa con delle palline anali.

Demo, questo il nome del gatto, è noto per rubare gli oggetti più disparati e portarli a casa, dove Rachel li recupera per poi restituirli: oltre a piccoli furti nei negozi, Demo negli anni ha preso addirittura composizioni floreali e bigliettini dal cimitero dietro casa.

Ovviamente in questo caso nessuno ha ancora reclamato le palline anali, ma Rachel ha invitato il legittimo proprietario a manifestarsi, anche in forma anonima, per potergli rendere il suo sextoy.