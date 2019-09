Il mio peloso è felice?

Vi siete mai chieste se il vostro peloso, cane o gatto che sia, è veramente felice?

Noi di PeloZoo ce lo stavamo chiedendo in questi giorni, osservando i pelosi che ci circondano e abbiamo dedotto che la felicità, come per molti umani, non dipende dall’ultimo gioco comprato o dalle crocchette super saporite e nutrienti (che comunque fanno la loro parte, intendiamoci!), bensì dipende esclusivamente da… noi.

Avete mai badato al fatto che in una giornata in cui vi sentite particolarmente tristi o arrabbiati, il vostro cane o il vostro gatto tendono ad assumere atteggiamenti diversi dal solito?

Cani e gatti sono estremamente sensibili e assorbono, senza a volte che ce ne accorgiamo, tutta la nostra energia, positiva o negativa; ecco allora che se siamo arrabbiati il cane eviterà di disturbarci, si ritirerà nella sua cuccia buono buono ma con aria abbacchiata o se siamo decisamente allegri zomperà da un punto all’altro della stanza, partecipando gioiosamente al nostro buon umore.

Il gatto, che appare così distaccato, comunica tantissimo con la coda: se ondeggia delicatamente da un lato all’altro, significa che è rilassato e felice, se batte ritmicamente a terra è particolarmente vigile o agitato per qualcosa che sta accadendo vicino a lui.

Quando si pensa che un peloso in casa possa consolarci nei momenti più bui della nostra vita, spesso non si riflette sul fatto che cane e gatto sono felici se noi lo siamo e che si preoccupano o soffrono in silenzio se ci vedono in difficoltà.

È invece vero che avere un peloso in casa ci allontana dai momenti di sconforto, ci tiene occupati la giornata con scadenze improcrastinabili (pappa, bisognini in giardino, passeggiata al parco nel caso del cane) e ci addolcisce il buongiorno non appena apriamo gli occhi.

Un cane o un gatto sani e felici si vedono dall’aspetto, mica possono raccontarcelo a parole: un atteggiamento rilassato, una postura naturale e non rigida, le orecchie lasciate morbide, il pelo lucido e gli occhi vispi, sono i segnali più evidenti che il nostro amico del cuore sta vivendo una bella vita soddisfacente.

Pensateci ogni volta che siete di cattivo umore: il vostro pelose ne subirà, in silenzio, tutte le conseguenze.

E questo non è un buon motivo per avere sempre il sorriso in faccia?