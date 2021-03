(testo introduttivo)

Se sei un vero ascoltatore dello Zoo non puoi non votare per eleggere il vincitore di San Jimmy 2021!

Ti spieghiamo come fare:

Scegli tra i due sondaggi qui sotto. Puoi votare sia per i BIG che per le NUOVE PROPOSTE.

Per votare devi iscriverti al sito cliccando su "iscriviti per votare".

Per vedere il video della canzone clicca su "guarda il video"

Se ancora non sei convinto e vuoi ascoltare l'intera canzone le trovi sempre qui sotto "CANZONI BIG" E "CANZONI NUOVE PROPOSTE"

Le votazioni sono aperte dall'8 marzo fino alle 15.30 del 15 marzo.

Puoi votare una volta al giorno per il tuo preferito fino al termine del sondaggio. Ogni giorno puoi esprimere una preferenza sia per i BIG che per le NUOVE PROPOSTE.