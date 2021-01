Occhio al negazionista!

Quando il cervello si scollega



Il covid non esiste, i morti sono una messa in scena e dietro tutto c’è un mega gomplotto mondiale…

Questo in sunto il pensiero e le affermazioni del tipico negazionista, colui che pretende di avere la verità in pugno, che si scatena sui social postando solo ed esclusivamente le notizie (farlocche) che danno corda alle sue convinzioni e che mescola tutto ciò che sente in giro sull’argomento, fino a sciorinare una super teoria a suo dire inattaccabile.

Delirio assoluto è ciò che abita la mente del negazionista-tipo, che quando inizia a essere contraddetto spesso si agita, si scalda, alza la voce, fino a dare in escandescenza.

Noi di Zoo105 lo sappiamo bene, ne abbiamo incontrato uno…

