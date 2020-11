Il Favoloso #NataleFumagazzi

Trova l’unico biglietto d’oro che vale uno sconto di 1499€ sul sito www.fumagazzi.it

Queste sono le TRE semplici REGOLE:

1 - Ordinate il vostro Prezioso per Natale scegliendo l’opzione “Natale Fumagazzi. Lo vuoi impacchettato?”

Vi costerà qualche eurino di imballo in più, ma farete un figurone e chissà, magari ci troverete il BIGLIETTO D’ORO!

2 - Una volta ricevuto il pacchetto, NON SCARTATELO!! NON SCARTATELO!! NON SCARTATELO!!

MA: Fotografatelo, postatelo e tenetelo al sicuro per la mattina di Natale. Lo aprirete sotto l’albero. Badate BENE, SCARTATE SOLO LA MATTINA DI NATALE altrimenti invaliderete il tutto.

3 - Documentate tutto con una storia o un video che posterete subito dopo con l’hashtag #natalefumagazzi e se trovate il mitico biglietto d’oro… beh, avrete 1499€ da scialacquare presso la magica bottega orologiaia Fumagazzi !

Opzione applicabile fino al giorno 21 di Dicembre 2020 (date il tempo alla marmotte di impacchettare).

Mandateci le vostre foto!