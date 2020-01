Gaston Zama a Lo Zoo di 105 per presentare lo speciale su Chico Forti

La Iena Gaston Zama è stato ospite de Lo Zoo di 105!

Stasera, su Italia 1, alle 21.20 andrà in onda uno speciale su Chico Forti, dopo che Le Iene hanno realizzato ben 7 servizi su di lui. Cosa ne pensa Gaston Zama su questo caso? "La mia opinione è che a quel processo, alla giuria, non sono stati dati tutti gli elementi per permettere di formare un giudiczio a 360 gradi su quello che è successo. Non è un'opinione, ma un dato di fatto. Noi abbiamo messo sul tavolo tutti gli elementi che sono stati raccontati e quelli omessi, che sono usciti dopo."

Di cosa parla lo speciale de Le Iene? "Stasera chiunque può guardare lo speciale, anche senza aver visto i servizi già andati in onda. Ci sarà un piccolo recap e poi aggiungeremo degli elementi che non sono stati raccontati alla giuria durante il processo."

Gaston Zama ha poi spiegato che lui non è il primo a occuparsi di questo caso in Italia "Durante gli anni qualcuno se n'è occupato, non è che per 20 anni nessuno si è interessato. Qualcuno ha cercato di capire se ci fossero margini a livello diplomatico."

