Una versione al femminile di Fight Club uscirà nei cinema nel 2020?

“Prima regola del Fight Club femminile, non si parla del Fight Club femminile”

Se questa frase vi suona un po' male, abituatevi, perché nel 2020 tutto ciò potrebbe diventare realtà, con l'uscita al cinema del film ispirato al classico cinematografico di David Fincher uscito nel 1999.

Il film non sarà un sequel di Fight Club e non si chiamerà quindi Fight Club 2 (seppur l'autore Chuck Palahniuk abbia già scritto una sceneggiatura a riguardo) bensì, potremmo vederlo al cinema con il nome di “Chick Fight”.

Secondo il sito Deadline, Chick Fight vedrà l'attrice e modella svedese Malin Akerman come protagonista al fianco di Alec Baldwin nel ruolo dell'allenatore.

“Akerman interpreta Anna,, una giovane ragazza che non si è ancora ripresa dalla recente morte della madre e ha scoperto di recente che il suo amorevole padre è gay! La ragazza sconvolta dalla scoperta brucia accidentalmente la sua caffetteria dopo aver gettato una canna insieme a una bottiglia rovesciata di Whisky. In seguito all'accaduto la sua migliore amica decide di portarla in un Fight Club sotterraneo per aiutarla a reagire."

Il resto, probabilmente lo scopriremo nelle sale nel 2020 anche se siamo abbastanza sicuri si discosterà parecchio dalle tematiche serie presenti in Fight Club, dato che Chick Fight viene definito come una commedia d'azione, quindi certamente più leggera e dai toni più scanzonati.

Cosa ne pensate quindi? Dopo il reboot non proprio roseo di GhostBusters al femminile, anche Fight Club avrà il suo restyling! Ne siete incuriositi? Diteci come sempre la vostra attraverso i commenti sotto l'articolo!