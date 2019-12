Arriva il diffusore per ambienti che profuma di pane all'aglio e formaggio!

Subway, la famosa catena di sandwich e panini, sta lanciando in commercio dei diffusori al gusto di pane all'aglio e formaggio come aggiunta indispensabile nei regali di Natale di quest'anno.

Subway ha descritto la sua ultima creazione come “l'ultimo accessorio per la casa che non sapevi di aver bisogno”.

Un portavoce di Subway ha dichiarato:

“Sia che tu stia organizzando una festa di Natale o che tu stia organizzando un arrosto in famiglia, i nuovi diffusori produrranno quel profumo di formaggio che lascerà a bocca aperta i tuoi ospiti.”

Colin Hughes, direttore di Subway UK ha previsto che il profumo al pane all'aglio e formaggio potrebbe diventare il profumo del 2020!

“Il nostro panino all'aglio e formaggio è stato un gran successo per i nostri clienti e non ne hanno mai abbastanza, quindi volevamo trovare un modo per dare loro di più di quello che vogliono davvero, realizzando il profumo che replica fedelmente quello dei nostri panini.”

Cento profumi al momento sono in fase di sviluppo e hanno tutta l'intenzione di essere messi in vendita entro il prossimo anno.

Non solo Subway, ma anche KFC ha lanciato in commercio qualcosa di simile, una candela che profuma di salsa. Per coloro che non hanno mai abbastanza di quel seducente aroma KFC di 11 erbe e spezie segrete.

Insomma, sembra che il futuro non sia fatto da auto volanti, ma da candele e diffusori che profumano di cibo, non so voi, ma al solo pensiero mi sta venendo fame! Diteci comunque come sempre cosa ne pensate attraverso i commenti sotto l'articolo! Acquistereste mai qualcosa del genere?