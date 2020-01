Artista giapponese trasforma in sculture i momenti più divertenti di Tom e Jerry!

Tutti noi siamo cresciuti con i battibecchi e l'ironia disarmante di Tom e Jerry, la serie animata che dal 1940 grazie a William Hanna e Joseph Barbera ci ha divertito e accompagnato durante la nostra vita.

La famosa serie animata americana racconta i tentativi del gatto Tom, di catturare il topo Jerry e spesso tutto ciò finiva in totale caos e distruzione.

Sicuramente ricorderete che Tom raramente è riuscito a catturare Jerry, soprattutto a causa della sua intelligenza, abilità e astuzia senza dimenticare ovviamente un pizzico di fortuna che non guasta mai.

Ciò che ha reso però caratteristiche la loro faida è sicuramente il modo in cui entrambi prendo dei duri colpi fino al modificare completamente il loro corpo!

Ad esempio l'impatto di una padella in faccia poteva schiacciare notevolmente il loro viso e sono proprio questi momenti sconvolgenti che sono diventati di ispirazione per l'artista giapponese Taku Inoue.

Inoue ha trasformato la sfortuna dei due in piccole sculture giocose, catturando tutte le pose più esilaranti in cui si trovano i personaggi.

Hanna e Barbera hanno prodotto in totale ben 114 cortometraggi su Tom e Jerry per MGM dal 1940 al 1958. Durante questi anni, hanno anche vinto ben 7 Oscar come miglior cortometraggio animato.

Quindi sicuramente delle sculture realizzate dall'artista, in pochissimi non riconosceranno le scene tipiche che hanno fatto sì che questa serie animata, diventasse tra le più amate da generazioni a generazioni! E voi le riconoscete tutte? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo!