Studi rivelano che le donne con il seno grande soffrono di raffreddori peggiori.

Come sicuramente immaginerete, il raffreddore ha colpito inevitabilmente migliaia di persone in questo periodo dell'anno e quei pochi che sono riusciti a salvarsi sanno perfettamente quanto possa essere solo questione di tempo prima di essere colpiti dal virus che li costringerà a consumare vagonate di fazzoletti per giorni e giorni.

Se siete delle donne però, la durata del vostro raffreddore potrebbe variare in base alla grandezzo del vostro seno! Uno studio ha infatti dichiarato che il raffreddore si manifesta in modo più potente sulle donne con un seno più grande, avendo il doppio delle infezioni respiratorie delle ragazze con un seno meno generoso.

Secondo gli scienziati, le donne con la coppa F hanno avuto raffreddori, tosse e influenze che sono durate in media 8 giorni, mentre quelle con la coppa AA sono state ammalate solo per 3 giorni.

La ricerca polacca pubblicata sulla rivista “Archives of Sexual Behaviour” è stata condotta su 163 giovani donne non gravide, caucasiche ed è stato anche scoperto che le persone con il seno più grande avevano una probabilità fino a 56 volte maggiore di seguire un ciclo di antibiotici.

I ricercatori hanno dichiarato che la dimensione del seno era positivamente correlata alle infezioni respiratorie e a due dei suoi componenti, alla durata media della malattia e alla frequenza dell'uso di antibiotici, indicando che le donne con il seno più grande sperimentavano episodi più lunghi di malattie respiratorie e assumevano antibiotici più frequentemente.

Una teoria sul perché le donne con il seno più grande soffrano per più tempo di raffreddore sarebbe da attribuire quindi al grasso nel seno che indebolisce il sistema immunitario, rendendo più difficile il recupero delle infezioni.

Non disperate quindi se non riuscite a riprendervi come le vostre amiche prima del tempo, se ciò accade la colpa sarebbe da attribuire al vostro seno, almeno secondo la scienza!