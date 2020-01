Addio alla pizza all'ananas, ora è il turno della pizza con i kiwi!

Difficile trovare qualcuno a cui non piace la pizza, ma è sicuramente più facile da trovare chi non ama particolarmente le pizze con gusti estremi come ad esempio la pizza all'ananas.

L'odiatissima pizza però da oggi ha un degno rivale, dalla Danimarca arriva ufficialmente la pizza con il kiwi!

L'utente su Reddit “re1313” ha pubblicato di recente questa scelta coraggiosa di pizza e il dibattito come spesso accade in questi casi, si è notevolmente acceso tra i commenti e c'è chi addirittura a confronto preferirebbe la variante all'ananas.

In molti hanno commentato brutalmente il post indignati per la scelta di ingredienti, mentre altri sarebbero addirittura curiosi di provarla per sapere se sia tanto sbagliato aggiungere del kiwi sopra alla nostra amata margherita.

Non è però l'unica pizza divenuta virale sul web, pare infatti che un altro degno rivale della ormai andata fuori moda “pizza all'ananas” è sicuramente la Pizza Afrikana: banana, funghi, arachidi e curry e tante altre cose che non dovrebbero essere semplicemente messi insieme su una pizza.

Se poi credete di averne avuto abbastanza, sappiate che esiste anche la Pizza Duck, che come suggerisce il nome ha come ingrediente base l'Anatra, con l'aggiunta però di funghi, ribes nero e miele.

E voi, provereste mai una di queste pizze elencate e se si, perché vi volete così male? Ditecelo come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo, magari fra un pezzo di Margherita e l'altra!