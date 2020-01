Viene immortalato dalla Kiss Cam, ma stava tradendo la compagna in diretta!

Se stai tradendo la tua compagna e non vuoi che ti scoprano, forse portare la tua amante allo stadio non è tra i modi migliori per farlo in totale segretezza, potresti essere immortalato e visto da migliaia di spettatori in televisione.

Questo è accaduto a Deyvi Andrade durante la partita di calcio tra Barcellona SC e Delfin in Ecuador lo scorso sabato.

La “coppia” è stata sorpresa mentre si scambiava un caloroso bacio dalla “kiss cam” durante la partita ed è stato visto più di 22 milioni di volte su i social con oltre 280.000 like.

Il video del bacio incriminato è stato postato da un utente, insospettito per l'atteggiamento imbarazzato nella clip che ha portato molti spettatori a pensare che Deyvi non avrebbe voluto essere visto mentre baciava la donna misteriosa per qualche motivo.

Ma perchè? Bene, secondo l'uomo stesso, stava effettivamente tradendo la sua compagna.

Il video divenuto virale in pochissime ore, ha letteralmente messo al muro l'uomo costringendolo a rispondere alle accuse:

“Sono circolati diversi video di donne infedeli ma non sono stati mai presi in giro tanto quanto me. Se fossi stato una donna non sarebbe accaduto. Ho intenzione di difendere il mio onore e il mio orgoglio di uomo fino alla fine... Tutti falliamo e tutti ci pentiamo.”

Non è chiaro se Deyvi sia sposato o meno, ma stando a ciò che è stato scritto da lui tra i commenti sotto al video virale, pare che la relazione sia stata rovinata proprio da quest'ultimo.

In molti i commenti negativi in risposta al suo sfogo nei social che non sta decisamente aiutando a placare gli animi o a rendere questa brutta figura meno virale, voi cosa avreste fatto al suo posto? Ditecelo tra i commenti sotto all'articolo.