Cosa mangiano le persone nel 2075? Ce lo dice un fantomatico viaggiatore nel tempo!

Solo nell'ultimo anno, abbiamo visto diverse “testimonianze” dei viaggiatori nel tempo che ci raccontano com'è il futuro e come si vive. Com'è capitato nello scorso articolo, anche in questo caso l'uomo di cui non conosciamo ovviamente la vera identità è comparso in un video caricato nell'ormai famoso canale “Apex TV”, raccontandoci cosa mangiano nel futuro e più precisamente nel 2075.

Il viaggiatore noto come “Kasper”, nell'intervista su Youtube dopo aver confidato che nel 2063 avverrà una “grande inondazione”, racconta quale sarà il cibo di cui si nutrirà l'uomo nel futuro:

“La “grande inondazione” è dovuta al surriscaldamento globale in tutto il mondo: le calotte polari si sono sciolte inondando le coste degli Stati Uniti e di molti altri paesi del mondo”, ha spiegato Kasper nel video.

Ma il misterioso individuo non ha voluto solo specificare nel dettaglio i motivi dell'inondazione, bensì ha voluto mostrare anche alcune prove che dimostrerebbero secondo lui, che tutto ciò che viene raccontato è reale e che proviene davvero dal futuro.

Nel video Kasper solleva un piccolo vasetto pieno di piccole palline bianche che somigliano al polistirolo che trovate all'interno delle scatole.

“Non posso rivelarvi troppo, quello che posso dirvi però è che queste sono capsule, assumendone una sola, ti permetterà di vivere per un giorno intero.”

Pare quindi che ogni singola capsula è una forma di cibo che si potrà consumare e ognuna di essa permetterà di rimanere in salute e in vita per un altro giorno.

“Questo sostituirà il cibo e andrà di pari passo con il governo che darà a tutti il cibo, eliminando la fame nel mondo".

Nel video poi ha discusso di altri “importanti dettagli scioccanti” che ci riserverà il futuro, incluso dei riferimenti al 2028, data estremamente vicina che apparentemente confermerà l'esistenza degli alieni grazie alla loro apparizione ufficiale.

Nel 2028, gli alieni extraterrestri si riveleranno al pubblico. Sarà quindi noto finalmente che gli alieni non sono solo reali, ma confermerebbero che non siamo gli unici esseri umani nell'universo.

“Questo avvenimento farà si che il nostro pianeta viva un lungo periodo di “pace e prosperità”, portando molti progressi anche in campo medico e tecnologico.”

Nello stesso anno conclude: “ i viaggi nel tempo verranno ufficializzati e mostrati al mondo, confermando quindi che tutte queste “rivelazioni” avvenute nel nostro presente, erano vere”.

Insomma, stando a quanto riportato da questo “viaggiatore nel tempo”, sapremo presto la verità, non ci resta quindi aspettare e scoprire con i nostri occhi se tutto ciò è reale o meno. Cosa ne pensate a riguardo? Diteci la vostra come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo!