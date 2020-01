Donna di 101 anni lavora ancora come parrucchiera!

Callie Terrel, alla tenera di 101 anni, non ha intenzione di fermarsi con il suo lavoro e ciò la rende ufficialmente l'estetista più anziana almeno del Tennessee!

La donna ha raccontato ai giornali di essere grata di poter ancora fisicamente lavorare e che non tutte le persone alla sua età hanno la forza e la volontà di lavorare ancora attivamente.

La donna dopo aver festeggiato il suo centesimo compleanno, aveva dichiarato di essere pronta ad andare in pensione. Niente di più sbagliato ma anzi, ad oggi la pensione non è più un opzione per Callie.

L'anziana signora attribuisce il merito della sua lunga vita proprio alla passione e all'amore quotidiano che ha avuto nel corso degli anni per il suo lavoro.

“Immagino che il mio segreto sia solo lavorare e tenermi occupata, perché è proprio quello che ho fatto fino ad oggi”.

Terrel spera di ispirare i giovani a prendere il mondo del lavoro con il suo stesso spirito e magari chissà, forse è proprio questo il segreto della sua lunga vita! Che ne pensate? Credete abbia fatto bene a lavorare per così tanto tempo o avrebbe dovuto prendersi la sua meritata pausa in pensione? Ditecelo con un commento sotto l'articolo, siamo curiosi di sapere la vostra a riguardo!