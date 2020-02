Il Giappone sta costruendo un Gundam alto 18 metri capace di camminare

Gli ingegneri giapponesi stanno costruendo un enorme robot meccanico basato su Gundam, la popolare serie TV anime di Yoshiyuki Tomino.

Il droide si baserà sull'RX78-2 Gundam, il mech ispirato ai samurai introdotto nella serie anime originale nel 1979. L'enorme cyborg sarà alto ben 18 metri e peserà ben 25 tonnellate.

Il robot è stato sviluppando utilizzando un software open source denominato Robot Operating System (ROS) che permette al mech di camminare, anche se non ci sono abbastanza informazioni sul chi sarà in grado di pilotare uno di questi giganti e se sarà usato per uso miliare.

Il mech a grandezza naturale sarà completo e con la capacità di usare non solo i suoi piedi ma anche le sue mani.

In futuro si vocifera che sarà anche capace di avere dita e pollici completamente articolati.

I piani per la costruzione di questo gigantesco robot sono iniziati nel 2014, dopo il lancio della Gundam Global Challenge. Il team che ha sviluppato il Gundam ha poi di recente tenuto una conferenza stampa in cui ha svelato il modello in scala ridotta mostrando come sarà il prodotto finale.

E se i giapponesi riuscissero seriamente a completare il Gundam? Cosa ne pensate? Ditecelo come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo, siamo proprio curiosi di sapere la vostra a riguardo.