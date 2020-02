Robert Downey Jr. e Tom Holland in Ritorno al Futuro?

Da anni è nell'aria la notizia e al tempo stesso la paura di un nuovo capitolo riguardante una delle saghe cinematografiche più iconiche di tutti i tempi.

Stiamo parlando ovviamente di Ritorno al Futuro, la serie targata Robert Zemeckis che ha sicuramente accompagnato chiunque e sfidiamo a trovare qualcuno che non abbia visto anche solo una volta un episodio della trilogia con Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

Ma niente paura, non vedremo nei panni di Doc Brown e Marty McFly gli attori Tom Holland e Robert Downey Jr. anche se, grazie all'ormai famoso “Deep Fake”, in molti hanno scoperto che i due attori sarebbero perfetti per la parte.

Il Deep Fake è una tecnica per la sintesi dell'immagine umana basata sull'intelligenza artificiale, usata per combinare e sovrapporre immagini e video esistenti con video o immagini originali, tramite una tecnica di apprendimento automatico.

Il video montato dallo Youtuber EZRyderX47 ha mostrato come, sovrapponendo i volti di Downey Jr. e Holland agli attori originali, l'effetto ottenuto sia incredibilmente convincente e estremamente somiglianti agli attori originali.

Da Spider-Man e Iron Man a Ritorno al Futuro è quindi un attimo e i due attori, amici anche fuori dal set, vengono improvvisamente catapultati a Hill Valley sembrando incredibilmente di casa.

Cosa ne pensate? In un possibile remake di Ritorno al Futuro, vorreste vedere proprio i due attori americani sostituire Michael J. Fox e Christopher Lloyd? Ditecelo come sempre attraverso i commenti, siamo curiosi di sapere la vostra a riguardo, ne frattempo vi lasciamo al video che mostra il potenziale del Deep Fake!