Uomo fermato mentre porta in giro una donna vestita da cane al guinzaglio!

Lunedì 17 febbraio la polizia di Glasgow, ha fermato un uomo che stava portando apparentemente “il cane” a spasso, scoperto in seguito che era una donna mascherata da cane.

Un passante ha assistito al singolare incontro con gli agenti inglesi ed è riuscito tempestivamente a immortalare grazie a uno scatto con il proprio smartphone, il momento con la strana coppia.

Successivamente tramite un post su Facebook, le foto sono state condivise e rese in poche ore virali nel web.

“Ho appena visto un ragazzo trascinare con il suo guinzaglio una donna mascherata da cane per poi essere fermato dalla polizia. Solo un altro normale lunedì mattina ahah”.

Così recita il post dell'utente su Facebook che ha documentato l'accaduto. Da allora il post è stato condiviso oltre 6.000 volte, dove in molti si chiedevano cosa stessero facendo i due in giro in questo modo di lunedì mattina.

Pare però che la strana coppia non sia stata arrestata poiché i due non stavano commettendo nessun reato specifico, solo un semplice controllo quindi. Dopo tutto non capita tutti i giorni di incontrare un uomo che porta a spasso una donna travestita da cane, no?