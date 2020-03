YouTuber francese blocca l'intero sistema fognario del quartiere per un video!

Uno YouTuber francese è diventato virale dopo aver affermato di aver bloccato il sistema fognario del suo intero quartiere per colpa di un video dove ha riempito un'intera vasca da bagno con le palline gelatinose.

Cyril Shreiner, ha versato più scatole di Orbeez (palline in gel che aumentano di dimensioni una volta lasciate in acqua) nel suo bagno per girare il suo ultimo video, presumibilmente per vedere quanto grandi sarebbero cresciute una volta versate nella vasca.

Tuttavia il ragazzo non aveva pianificato abbastanza in anticipo le conseguenze di questa azione e soprattutto sul modo più semplice per sbarazzarsi degli Orbeez una volta espanse alle loro dimensioni massime.

Dopo aver realizzato che non aveva modo di farle uscire dal bagno, ha deciso di riversarle tutte tramite il gabinetto e il lavandino.

Le sue buffonate non hanno avuto un impatto negativo solo sulla sua stessa casa, ma sull'intero quartiere poiché in seguito è stato rivelato che il sistema di drenaggio di tutta la zona era stato bloccato dalle palline di gelatina.

Non è chiaro se questa trovata sia stata un'idea per permettere a più persone di farsi conoscere sul suo Canale YouTube e quindi architettata per far semplicemente parlare di sé, ma siamo abbastanza certi che ciò avrà delle conseguenze anche legali su Shreiner.