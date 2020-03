L'originale auto di “Fake Taxi” è attualmente in vendita

Su eBay è possibile trovare davvero di tutto, molti utenti navigando nel sito più famoso sulla vendita di oggetti usati hanno trovato gli annunci più assurdi, dalla possibilità di acquistare una palla di neve di 10 anni all'orecchio conservato dell'artista impressionista Vincent Van Gogh.

Tra questi spicca certamente il primo “Fake Taxi”, famoso per aver inaugurato un format molto conosciuto nel mondo del porno.

Fondamentalmente, Fake Taxi è un'azienda pornografica che realizza film per adulti in cui le persone entrano in questi taxi finti e finiscono per fare sesso con l'autista.

Solitamente i passeggeri fanno sesso al solo scopo di evitare di pagare la tariffa del viaggio. L'intera scena viene quindi registrata grazie a una telecamera sul cruscotto del conducente, rivolto verso l'interno e sebbene ovviamente sia tutto falso e chi è nell'auto sono semplicemente attori, l'idea ha riscosso molto successo, tanto da veder nascere col tempo format simili.

Ora, l'auto che ha fatto un pezzo di storia del porno è in vendita e siamo sicuri che qualche collezionista ci abbia già messo gli occhi addosso.