Sala giochi viene riempita di cabinati per afferrare carta igienica

L'acquisto da panico a causa dell'epidemia di coronavirus ha colpito diverse città, lasciando scaffali vuoti nei supermercati.

Pare che tra i prodotti andati più a ruba ci sia anche la carta igienica, sparita letteralmente in tempo di record in diversi negozi e nel Regno Unito un proprietario di una sala giochi ha deciso di entrare in azione riempiendo le sue macchine con carta igienica.

Eddy Chapman che gestisce il Chapman Funland a Bridlington, nell'East Yorkshire, ha sostituito i soliti peluche della sua macchina con decine di rotoli di carta igienica, allo scopo di tentare i potenziali clienti in preda al panico.L'uomo ha affermato che il suo parco giochi è destinato a diffondere un po' di allegria, sperando che i clienti possano vedere il lato più divertente della

cosa.

“Penso che sia assurdo tutto questo panico sull'acquisto del rotolo di carta igienica, così mi è venuta in mente l'idea per convincere la gente a calmarsi sostituendo i giocattoli nella macchina con la carta igienica.”

Un'idea comunque divertente e che eviterebbe una scazzottata per un rotolo come ad esempio è accaduto in Australia di recente. Diteci comunque la vostra a riguardo, pensate sia un'idea geniale o evitabile?