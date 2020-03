Le immagini satellitari mostrano un declino sull'inquinamento in Italia durante la quarantena

Dopo le misure di quarantena prese in Italia, l'Agenzia spaziale europea ha scattato alcune immagini dal satellite che mostrano una drastica riduzione dell'inquinamento atmosferico nel paese.

Le immagini, basate sui dati del satellite Copernicus Sentinel-5P, mostrano il declino dell'inquinamento atmosferico tra il 1° gennaio e l'11 marzo 2020, in più particolare le emissioni di biossido di azoto.

L'ESA (l'Agenzia Spaziale Europea) ha osservato come la riduzione fosse particolarmente visibile nel nord Italia coincidendo con il blocco a livello nazionale per impedire la diffusione del Coronavirus.

Claus Zehner, responsabile della missione Copernicus Sentine-5P, ha dichiarato:

“Il calo delle emissioni di biossido di azoto nella Pianura Padana è particolarmente evidente. Anche se potrebbero esserci lievi variazioni nei dati a causa della copertura nuvolosa e del cambiamento del clima, siamo fiduciosi che la riduzione delle emissioni che notiamo coincide con la quarantena in Italia che causa meno traffico e meno attività industriali.”

In un periodo in cui siamo abituati a ricevere notizie negative quindi, sapere che l'inquinamento nei cieli italiani stia diminuendo è decisamente una buona notizia e speriamo di uscire da questa situazione di quarantena il prima possibile per poterne godere a pieno.